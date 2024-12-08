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خطوات معرفة الرصيد وشرائح استهلاك الكهرباء بالعداد الكارت - أخبار كلمتك

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خطوات معرفة الرصيد وشرائح استهلاك الكهرباء بالعداد الكارت - أخبار كلمتك

خطوات معرفة الرصيد وشرائح استهلاك الكهرباء بالعداد الكارت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:09 مساءً - الأحد 08/ديسمبر/2024 - 11:57 ص 12/8/2024 11:57:44 AM

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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يبحث عدد من المواطنين عن خطوات معرفة الرصيد المتبقي في العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية أو ما يعرف بالعداد أبو كارت وذلك لشحن كارت العداد تجنيا لفصل التيار الكهربائي عن المنازل والوحدات السكنية في حالة نفاد الرصيد. 

خطوات معرفة الرصيد المتبقي وشرائح الاستهلاك بالعداد الكارت

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يمكن للمواطنين معرفة الرصيد المتبقي في عداد الكهرباء مسبقة الدفع والعدادات الكودية من خلال الضغط مرة واحدة على أحد الأزرار الموجودة في العداد، حيث سيقوم العداد بإظهار الرصيد المتبقي لمدة ثانيتان، ويتبعه اظهار الإستهلاك الحالي بالكيلو وات والشريحة الحالية واستهلاك الشهر. 

نصائح الكهرباء في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء 

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء لتغيير العداد القديم بآخر جديد وهي كالتالي:  

  • الإتصال بمركز الأعطال بالإدارة المختصة أو الخط الساخن 121، والإبلاغ عند إحتراق أو تلف العداد.
  • يتم معاينة المكان، وفي حالة التأكد من احتراق العداد يتم توصيل الكهرباء للمشترك مباشر بدون عداد مع أخذ إيصال استهلاك قديم لمعرفة رقم الاشتراك ورقم العلامة، وإخطار إدارة العدادات بتاريخ توصيل التيار المباشر لاتخاذ إجراءات تقدير استهلاك المشترك وتغيير العداد.

حدوث تلف أو توقف لعدادات الكهرباء 

  • في حال حدوث أي فقد أو تلف للعدادات أو حدث خلل أو توقف عن التسجيل بسبب كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد من المشترك يلتزم بسداد قيمة الإصلاح أو اللستبدال التي تقدرها الشركة، إضافة إلى حساب قيمة الكهرباء عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس ما يلي:
  • متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل.
  • متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغييرها.
  • متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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