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القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - نظمت القوات المسلحة، المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال جراحة المخ والأعصاب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل الكوادر الطبية وتبادل الخبرات العلمية وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم الطبية.

وقال اللواء طبيب ياسر عبد العزيز مدير المركز الطبي العالمي، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر، إن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل المهارات التدريبية وتطوير إمكانيات وقدرات الأطباء بما يساعد في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

من جانبه، وجه الدكتور إبراهيم عويس رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، الشكر للقوات المسلحة على ماتبذله من جهود في دعم المنظومة الطبية.. مؤكداً أهمية تنظيم تلك المؤتمرات للمساهمة في إثراء المجال الطبي بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية في مختلف التخصصات الطبية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية التي تناولت التدريب العملي على أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لأمراض المخ والأعصاب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة وإجراءات التدخل الجراحي باستخدام الأجهزة الطبية المتطورة.

حضر فعاليات المؤتمر اللواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال لجراحة المخ والأعصاب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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