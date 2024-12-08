مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامه للشيوخ لمناقشة قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامه للشيوخ لمناقشة قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني - أخبار كلمتك

وفد رابطة رجال الأعمال القطريين: مصر بها مناخ جاذب للاستثمار وتحظى بفرص جيدة - أخبار كلمتك

وفد رابطة رجال الأعمال القطريين: مصر بها مناخ جاذب للاستثمار وتحظى بفرص جيدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

بدأت بالسلمية وانتهت بزحف مسلح، تسلسل زمني لأحداث سوريا على مدى 13 عاما - أخبار كلمتك

بدأت بالسلمية وانتهت بزحف مسلح، تسلسل زمني لأحداث سوريا على مدى 13 عاما - أخبار كلمتك

لحظة عثور المعارضة السورية على طفل ونساء داخل سجن صيدنايا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة عثور المعارضة السورية على طفل ونساء داخل سجن صيدنايا (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز - أخبار كلمتك

البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز - أخبار كلمتك

بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، كندة علوش: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان - أخبار كلمتك

بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، كندة علوش: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مركز الساحل والصحراء ينظم دورة عن التخطيط الاستراتيجي لقادة وضباط من الدول الإفريقية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مركز الساحل والصحراء ينظم دورة عن التخطيط الاستراتيجي لقادة وضباط من الدول الإفريقية - أخبار كلمتك

مركز الساحل والصحراء ينظم دورة عن التخطيط الاستراتيجي لقادة وضباط من الدول الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة، دورات تدريبية لتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الأفارقة لمواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار شعوب القارة.

ونظم مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دورة التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب لعدد من قادة وضباط جيوش الدول الإفريقية، على مدار عدة أيام.

وألقى مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب اللواء أ.ح. محمد عبد الباسط، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا بوجه عام، وفي دول الساحل والصحراء، خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر وتحديات.

وتضمن برنامج الدورة التدريب على أسلوب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الإرهاب في إفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من ضباط دول مدغشقر وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وبنين وجزر القمر وكينيا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغانا وموزمبيق والكونغو وتشاد وزامبيا وليبيريا ومالاوي.

حضر الفعاليات: ممثلو وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية المشاركة في الدورة.

اقرأ أيضاً
القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفني

القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الأول بعنوان «فن الطب المتكامل»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"التنظيم والإدارة" يقرر مد معرض ملابس الشتاء لمدة أسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق