مركز الساحل والصحراء ينظم دورة عن التخطيط الاستراتيجي لقادة وضباط من الدول الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة، دورات تدريبية لتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الأفارقة لمواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار شعوب القارة.

ونظم مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دورة التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب لعدد من قادة وضباط جيوش الدول الإفريقية، على مدار عدة أيام.

وألقى مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب اللواء أ.ح. محمد عبد الباسط، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا بوجه عام، وفي دول الساحل والصحراء، خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر وتحديات.

وتضمن برنامج الدورة التدريب على أسلوب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الإرهاب في إفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من ضباط دول مدغشقر وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وبنين وجزر القمر وكينيا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغانا وموزمبيق والكونغو وتشاد وزامبيا وليبيريا ومالاوي.

حضر الفعاليات: ممثلو وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية المشاركة في الدورة.