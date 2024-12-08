وزير التموين: 80 عارضا محليا و31 دوليا يشاركون في معرض نيبو 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل معرض نيبو للذهب المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وقال وزير التموين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: يسعدني أن يتم تسليط الضوء على حدث مميز لصناعة الذهب والمجوهرات نبيو 2024، هذا الحدث السنوي الذي يعد منصة عالمية لعرض المشغولات الذهبية التي تعبر عن تميز مصر في هذا المجال.

وأضاف أن بداية انطلاق معرض نيبو كان في 2022 بمشاركة 29 عارضا على مساحة 3 آلاف متر مربع، وفي نسخته الجديدة لهذا العام المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضا من 49 علامة تجارية و31 عارضا دوليا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى.

كما يتضمن المعرض عددا من الفعاليات منها مسابقة تصميم المجوهرات ومعرض الفن التشكيلي، كما أن برنامج المشترين الدوليين يعد إحدى الركائز الأساسية للمعرض والذي نجح في تعزيز التعاون الدولي وزيادة الصادرات، ويستضيف 166 مشاركا من 19 دولة تشمل الخليج العربي، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وللعام التالي على التوالي نحتفي بمسابقة تصميم المجوهرات بمشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخرى، كما أنه سيتم إقامة معرض فني تحت عنوان "مجوهرات" كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ، ويسلط الضوء على الفنون الجميلة على صناعة المجوهرات.

وتوجه بالشكر إلى وزارة الطيران على تقديم خصومات خاصة على تذاكر السفر لحضور المعرض مما يعمل على زيادة الحضور في نسخة المعرض هذا العام، حيث إن المعرض يعمل على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.