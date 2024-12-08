مركز الساحل والصحراء ينظم دورة التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بعقد العديد من الدورات التدريبية، لتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الأفريقية، من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الأفارقة لمواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار شعوب القارة.

دورة التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب

ونظم المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة التخطيط الإستراتيجى لمكافحـــة الإرهاب لعدد من قادة وضباط جيوش الدول الأفريقية على مدار عدة أيام.

والقى اللواء محمـد عبد الباسط مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب فى أفريقيا بوجه عام وفى دول الساحل والصحراء خاصة فى ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر وتحديات.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

وتضمن برنامج الدورة التدريب على أسلوب التخطيط الإستراتيجي لمواجهة الإرهاب فى أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من ضباط دول مدغشقر وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وبنين وجزر القمر وكينيا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغانا وموزمبيق والكونغو وتشاد وزامبيا وليبيريا ومالاوي.

وحضر الفعاليات ممثلوا وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية المشاركة فى الدورة.

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