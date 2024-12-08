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رئيس الوزراء يلتقي وفد رابطة رجال الأعمال القطريين - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يلتقي وفد رابطة رجال الأعمال القطريين - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي وفد رابطة رجال الأعمال القطريين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مُشيراً إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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