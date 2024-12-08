بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية، منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، بمناسبة الاحتفال بـ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

وأوضحت أن الزيارة الاستثنائية ستكون خلال الفترة من يوم 10 ديسمبر وحتى يوم 31 ديسمبر الجاري، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، إعلاء لقيم حقوق الإنسان، وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث.