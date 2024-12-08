ظاهرة جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - طقس الساعات المقبلة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة طقس الساعات المقبلة، لافتة إلى تغيير الأحوال الجوية مع غياب أشعة الشمس وقدوم الليل.

حالة طقس الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد حالة طقس الساعات المقبلة، لافتة إلى استقرار الأجواء على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأرجعت الأرصاد سبب حالة الطقس السائدة الآن، إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تسبب ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، بجانب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في الساعات المقبلة

وأوضحت الأرصاد الطقس في الساعات المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ أثناء فترات الليل عن فترات النهار، مع غياب أشعة الشمس، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 15، بينما تسجل اليوم العظمى 23 درجة مئوية.

الطقس

وتابعت الهيئة بحالة الطقس اليوم، لافتة إلى انه طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى إن الظاهرة الجوية المسيطرة في الأوقات الحالية هي الشبورة المائية الكثيفة، التي تعم الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تعمل على حجب الرؤية في الصباح الباكر، قد تصل أحيانا لحد الضباب.

درجات الحرارة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 12 بنها 23 13 دمنهور 23 14 وادي النطرون 23 14 كفر الشيخ 22 14 المنصورة 23 13 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 14 طنطا 22 14 دمياط 22 15 بورسعيد 23 17 الإسماعيلية 24 11 السويس 23 12 العريش 23 11 رفح 22 09 رأس سدر 24 12 نخل 21 04 كاترين 18 02 الطور 24 14 طابا 22 08 شرم الشيخ 27 18 الإسكندرية 22 11 العلمين 21 11 مطروح 21 12 السلوم 20 09 سيوة 19 08 رأس غارب 27 15 الغردقة 28 16 سفاجا 27 16 مرسى علم 28 16 شلاتين 27 18 حلايب 25 19 أبو رماد 26 17 رأس حدربة 25 19 الفيوم 23 11 بني سويف 23 12 المنيا 23 10 أسيوط 23 10 سوهاج 25 11 قنا 27 11 الأقصر 27 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 26 08 أبو سمبل 28 12