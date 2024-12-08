مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامه للشيوخ لمناقشة قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامه للشيوخ لمناقشة قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني - أخبار كلمتك

وفد رابطة رجال الأعمال القطريين: مصر بها مناخ جاذب للاستثمار وتحظى بفرص جيدة - أخبار كلمتك

وفد رابطة رجال الأعمال القطريين: مصر بها مناخ جاذب للاستثمار وتحظى بفرص جيدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

بدأت بالسلمية وانتهت بزحف مسلح، تسلسل زمني لأحداث سوريا على مدى 13 عاما - أخبار كلمتك

بدأت بالسلمية وانتهت بزحف مسلح، تسلسل زمني لأحداث سوريا على مدى 13 عاما - أخبار كلمتك

لحظة عثور المعارضة السورية على طفل ونساء داخل سجن صيدنايا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة عثور المعارضة السورية على طفل ونساء داخل سجن صيدنايا (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز - أخبار كلمتك

البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز - أخبار كلمتك

بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، كندة علوش: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان - أخبار كلمتك

بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، كندة علوش: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ظاهرة جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ظاهرة جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

ظاهرة جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - طقس الساعات المقبلة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة طقس الساعات المقبلة، لافتة إلى تغيير الأحوال الجوية مع غياب أشعة الشمس وقدوم الليل.

حالة طقس الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد حالة طقس الساعات المقبلة، لافتة إلى استقرار الأجواء على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

الطقس

وأرجعت الأرصاد سبب حالة الطقس السائدة الآن، إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تسبب ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، بجانب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في الساعات المقبلة

وأوضحت الأرصاد الطقس في الساعات المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ أثناء فترات الليل عن فترات النهار، مع غياب أشعة الشمس، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 15، بينما تسجل اليوم العظمى 23 درجة مئوية.

حالة الطقس

الطقس

وتابعت الهيئة بحالة الطقس اليوم، لافتة إلى انه طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى إن الظاهرة الجوية المسيطرة في الأوقات الحالية هي الشبورة المائية الكثيفة، التي تعم الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تعمل على حجب الرؤية في الصباح الباكر، قد تصل أحيانا لحد الضباب.

درجات الحرارة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 22 12
بنها 23 13
دمنهور 23 14
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 23 13
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 22 15
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 12
العريش 23 11
رفح 22 09
رأس سدر 24 12
نخل 21 04
كاترين 18 02
الطور 24 14
طابا 22 08
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 22 11
العلمين 21 11
مطروح 21 12
السلوم 20 09
سيوة 19 08
رأس غارب 27 15
الغردقة 28 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 28 16
شلاتين 27 18
حلايب 25 19
أبو رماد 26 17
رأس حدربة 25 19
الفيوم 23 11
بني سويف 23 12
المنيا 23 10
أسيوط 23 10
سوهاج 25 11
قنا 27 11
الأقصر 27 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 26 08
أبو سمبل 28 12

اقرأ أيضاً
بارد ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

آخر تحديث لحالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير العمل يُعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة بالضبعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق