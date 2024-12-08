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رئيس الوزراء يؤكد لنظيره القطري وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يؤكد لنظيره القطري وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد لنظيره القطري وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

جاء ذلك على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤.

 مدبولي يؤكد اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مُشيرًا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

مدبولي يؤكد وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنه

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

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 من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات.

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 وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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