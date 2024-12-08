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وزير التموين يعلن تفاصيل إقامة معرض نيبو للذهب 2024 - أخبار كلمتك

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وزير التموين يعلن تفاصيل إقامة معرض نيبو للذهب 2024 - أخبار كلمتك

وزير التموين يعلن تفاصيل إقامة معرض نيبو للذهب 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للإعلان عن تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات "نيبو 2024"، المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بحضور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات. 

واجتمع وزير التموين مع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع، والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، وكريم شلبي مدير الشركة المنظمة لمعرض “نيبو 2024” للذهب والمجوهرات، لمتابعة التحضيرات النهائية للمعرض، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات. 

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معرض الذهب نيبو 2024 

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024 

وسيحتوي معرض نيبو على عدة أنشطة جانبية، منها: 

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية. 

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارضا مصريا و30 عارضا دوليا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

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كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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