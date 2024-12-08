خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً - استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. مع اقتراب موعد انتهاء التسجيل، يبحث العديد من الطلاب عن طريقة وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، والأوراق المطلوبة للتسجيل.

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

ومن المقرر أن يتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

ويمكن للطلاب قبل انتهاء مهلة التسجيل الإلكتروني، زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر الشريف، لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات العام الحالي.

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: يدخل الطالب على موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بتسجيل الدخول، من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: يسجل الطالب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة الرابع: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.

الخطوة الخامسة: يرفع الطالب صورته الشخصية طبقًا للصورة المسلمة للمدرسة.

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- 6 صور شخصية للطالب، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي مقاس 4*6.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.