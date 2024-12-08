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«التعليم» توجه بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل دفع التأمين - أخبار كلمتك

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«التعليم» توجه بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل دفع التأمين - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل دفع التأمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً - تابلت الصف الأول الثانوي 2025.. وجهت الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن بدء تسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2025 في المدارس.

دفع تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2025

وشددت الإدارة، في خطابها للمديريات التعليمية، بعدم تسليم أجهزة تابلت الصف الأول الثانوي 2025 للطلاب، قبل دفع قيمة التأمين المحددة سابقًا من وزارة التعليم، مع إرفاق صورة من إيصال الدفع عند الاستلام.

تابلت الصف الأول الثانوي 2025

رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024

وحددت الوزارة، رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024، وهي 100 جنيه كتأمين للتابلت المدرسي، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ويتم سداد رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.

استلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه عند تسلم تابلت الصف الأول الثانوي 2025، يقوم الطالب وولي أمره، بالتوقيع على قرار يفيد باستلام التابلت المدرسي مسلسل رقم «IMEI»، ويلتزم الطالب وولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة.

تابلت الصف الأول الثانوي 2025

تابلت الصف الأول الثانوي 2025

ويتعهد ولي الأمر بتسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2025 مرة أخرى، عند انتهاء نجله من المرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت للصف الأول الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025، وهي:

- إيصال رسوم التابلت من مكتب البريد.

- يطبع إقرار التابلت ويملأ بدقة دون شطب.

- إلصاق صورة شخصية للطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب.

- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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