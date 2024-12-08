«التعليم» توجه بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل دفع التأمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً - تابلت الصف الأول الثانوي 2025.. وجهت الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن بدء تسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2025 في المدارس.

دفع تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2025

وشددت الإدارة، في خطابها للمديريات التعليمية، بعدم تسليم أجهزة تابلت الصف الأول الثانوي 2025 للطلاب، قبل دفع قيمة التأمين المحددة سابقًا من وزارة التعليم، مع إرفاق صورة من إيصال الدفع عند الاستلام.

رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024

وحددت الوزارة، رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024، وهي 100 جنيه كتأمين للتابلت المدرسي، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ويتم سداد رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.

استلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه عند تسلم تابلت الصف الأول الثانوي 2025، يقوم الطالب وولي أمره، بالتوقيع على قرار يفيد باستلام التابلت المدرسي مسلسل رقم «IMEI»، ويلتزم الطالب وولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة.

تابلت الصف الأول الثانوي 2025

ويتعهد ولي الأمر بتسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2025 مرة أخرى، عند انتهاء نجله من المرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت للصف الأول الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025، وهي:

- إيصال رسوم التابلت من مكتب البريد.

- يطبع إقرار التابلت ويملأ بدقة دون شطب.

- إلصاق صورة شخصية للطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب.

- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.