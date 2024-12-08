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عين شمس ضمن أفضل 8 جامعات عربية فى "إستراتيجية التعاون الدولى" - أخبار كلمتك

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عين شمس ضمن أفضل 8 جامعات عربية فى "إستراتيجية التعاون الدولى" - أخبار كلمتك

عين شمس ضمن أفضل 8 جامعات عربية فى "إستراتيجية التعاون الدولى" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - أعلنت منظمة Times Higher Education جامعة عين شمس ضمن "قائمة أفضل 8 جامعات عربية" كأفضل إستراتيجية للتعاون الدولي ممثلة فى قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ضمن الجامعات العربية. 

عين شمس ضمن أفضل 8 جامعات عربية فى “إستراتيجية التعاون الدولى” بالتايمز 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، وذلك لما حققه قطاع التعاون الدولي من إنجازات متميزة وفق إستراتيجية الجامعة خلال عامين.
وأكد محمد ضياء زين العابدين الاستمرار فى تنفيذ إستراتيجية الجامعة فى التوسع في الشراكات والتعاون الدولي مع الجهات والجامعات الدولية في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأوضحت غادة فاروق سعى إستراتيجية الجامعة لتطوير التعليم والبحث العلمى وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتوظيف والتدريب ووظائف المستقبل، والتي تعد تجسيدًا لمفهوم الاتصال  والتعاون الدولى.

وأشارت د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، إلى أن القطاع منذ نشأته يعمل وفق إستراتيجية الجامعة لتطوير شراكات مبتكرة مع الجامعات الرائدة والدولية، وتوسيع فرص التعليم العالي، وتأييد المبادرات التي تشجع التعاون الأكاديمي، وتمكين تدويل المناهج الدراسية وتعزيز الصورة العامة وسمعة الجامعة.
وخلال حفل  إعلان النتائج واستلام الدروع بدبى فى ملتقى الجامعات العربية، والذي أقامته منظمة Times Higher Education arab awards بدبى تم تكريم جامعة عين شمس، وتسلم الدرع نيابة عن د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة.

وقد أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج تقدم جامعة عين شمس للمركز ١٦، بعد أن كانت فى المركز ٣٣ فى تصنيف ٢٠٢٣ فى تصنيف Times Higher 
Education Arab Ranking.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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