أمهات مصر: تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس خطوة جيدة ويقلل من إدمان الألعاب الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم لعبة الشطرنج علي المدارس الحكومية بجميع المراحل قرار جيد جدا.

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن تعميم لعبة الشطرنج لطلاب المدارس يعتبر أداة تعليمية تسهم في تطوير المهارات المختلفة لدى الطلاب، وتساعدهم في كيفية التفكير بخطوات وحل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز التركيز والانتباه مما ينعكس على دراستهم.

وتابعت، أن لعبة الشطرنج ليست فقط لعبة ممتعة، بل وسيلة فعالة لتطوير مهارات الطلاب الحياتية والأكاديمية، ويمكن أن تساهم في تقليل الاعتماد على الألعاب الإلكترونية خاصة إذا تم تعميمها في المدارس.

وفى سابقة هي الأولى من نوعها، قررت وزارة التربية والتعليم تعميم لعبة الشطرنج على المدارس الحكومية، حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بتعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، من خلال التدريب والمسابقات وتنظيم فعاليات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج وإخطار الوزارة بما تم تنفيذه بصدد هذا الشأن.