جامعة حلوان تنظم قافلة طبية متكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان القافلة الطبية التنموية المتكاملة بنادي حلوان غرب، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كليات الطب والتمريض والصيدلة والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية تشارك في قافلة جامعة حلوان

شارك في تنظيم القافلة كليات الطب والتمريض والصيدلة والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية، بالتعاون مع المشروع القومي لمحو الأمية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان.

وتم التنسيق مع عدة جهات محلية، شملت حي حلوان، مديرية الشباب والرياضة، مركز شباب حلوان الجديدة، وحدة السكان بحي حلوان، منطقة وعظ القاهرة بالازهر الشريف.

وأقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وتحت إشراف وكلاء الكليات والأساتذة المشاركين فى القافلة.

وشملت القافلة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي غطت جوانب مختلفة من خدمة المجتمع والتوعية، فقد بدأت القافلة بالتسجيل الإلكتروني للحضور باستخدام QR code لأهالي حي حلوان، وقدمت كلية الطب ومستشفى الطلبة خدمات طبية مجانية شملت الفحص والتشخيص في تخصصات متعددة مثل الباطنة العامة والأمراض الصدرية والقلب والأوعية الدموية وطب الأطفال والأمراض الجلدية، حيث تم فحص 338 حالة.

كما تعاونت كلية التمريض مع كلية الاقتصاد المنزلي للاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر وتقديم التثقيف الغذائي، حيث قدم الدكتورة سامية جمال والدكتورمصطفى مرعي محمد ندوة متخصصة. كما نظمت كلية الاقتصاد المنزلي ورشة عمل حول الأحذية الجلدية الملائمة للمرضى.

وأيضا قدمت كلية التربية الفنية ورش عمل متنوعة للأطفال شملت صناعة عرائس القفاز والطباعة وربط العقد وأشغال فنية مثل المكرميه والتطريز، بإشراف الدكتورةحنان سيد.

وفي إطار المشروع القومي لمحو الأمية، نظمت الدكتورة ولاء محمد صلاح الدين ورشة عمل بعنوان "نحو مستقبل مشرق: دور العلم في بناء جسور السلام والتنمية" مع إجراء اختبارات للراغبين في الالتحاق بفصول محو الأمية.

ونظمت كلية التربية ندوتين متميزتين تناولتا قضايا تربوية واجتماعية هامة. حيث ألقت الدكتورة سارة محروس محاضرة عن أهمية دور كليات التربية تجاه ذوي الهمم، وذلك بترشيح من مركز تعليم الكبار بالكلية. وفي سياق متصل، قدم الدكتور عمرو محمد عبد الرازق ندوة بعنوان "قوة الامتنان والصحة النفسية" بترشيح من مركز الإرشاد النفسي بالكلية، مما يعكس اهتمام الكلية بالجوانب التنموية والنفسية للطلاب والمجتمع.

وقدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ورشة عمل بعنوان "حقوق الأطفال ولماذا هي مهمة" بقيادة الأستاذة الدكتورة سماح ربيع، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "استراتيجية مهنية لتطوير المناطق العشوائية" ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قدمتها الدكتورة سماح سالم.

واختتمت القافلة بالاحتفال باليوم العالمي للتسامح بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، لتؤكد التنوع والشمولية في الأنشطة المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.