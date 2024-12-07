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قبل بدء تشغيله، 6 أهداف رئيسية لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

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قبل بدء تشغيله، 6 أهداف رئيسية لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

قبل بدء تشغيله، 6 أهداف رئيسية لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - بدأت وزارة النقل والجهات المشرفة على مشروع الأتوبيس الترددى، الاستعدادات النهائية لتشغيل الأتوبيس الترددى خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال خطة موسعة تشمل آليات تسعير المحطات ونظام التشغيل للمشروع. 

وضعت وزارة النقل عدد من المحاور الرئيسية لتنفيذها فور تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بما يساهم فى حدوث نقلة فى مستوى خدمات النقل على مستوى القاهرة الكبرى. 

 

محاور إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT

تعتمد خطة إنشاء الأتوبيس الترددي على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تخدم الهدف الأساسي للمشروع أهمها. 

 

-تقليل معدل الحوادث بعد منع الميكروباص من الوقوف على الدائرى

- إنشاء محطات للأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

- إنشاء محطات ثابتة للميكروباص أسفل الدائري. 

- إلغاء السلالم نهائيًّا على طول الدائري.

- إخطار أصحاب السيارات بإجراءات التشغيل وخطوط السير. 

- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة حركة المرور أعلى الطريق الدائري.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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