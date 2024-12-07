بعد التشكيل.. عادل زيدان عضوا بالهيئة التأسيسية المؤقتة لحزب الوعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:59 مساءً - قرر حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، تشكيل هيئة تأسيسية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، إذا اقتضت الضرورة، لإدارة شؤون الحزب إلى حين استكمال تشكيلات الحزب في القاهرة والمحافظات.

يأتي ذلك بناءً على اللائحة الداخلية لحزب الوعي، وحرصًا على ترسيخ النهج الديمقراطي في إدارة شؤون الحزب، وفي إطار مرحلة البناء الثاني للحزب، وذلك وفقاً للمادتين 3 و83 تتألف الهيئة التأسيسية المؤقتة لحزب الوعي من نخبة مميزة من الكوادر والخبرات الوطنية:

مادة 1

بعد الاطلاع علي اللائحة الداخلية لحزب الوعي مادة 3 ومادة 83 وحرصا على تأصيل ممارسة العمل الديمقراطي داخل الحزب، وتأكيدا على خطوات البناء الثاني، قرر رئيس الحزب الدكتور باسل عادل تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لمعاونته في إدارة شؤون الحزب في مرحلة البناء الثاني لحين استكمال باقي تشكيلات الحزب في القاهرة والمحافظات.

مادة 2

يعمل بهذا التكليف لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لفترات أخرى إذا اقتضت الضرورة.

مادة 3

تتكون الهيئة التأسيسية لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب ومساعد أول وزير الرياضة الأسبق والنائب البرلماني الأسبق وعضوية كلا من:

1- الوزير محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق.

2- علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق

3- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة

4- دكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي

5- مارجريت عازر النائب السابق.

6- الدكتورة غادة موسى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري

7- الدكتور حازم فهمي مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق

8- رندا حلاوة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

9- الدكتور إبراهيم العزازي رجل التعليم السكندري

10- أمل صبحي الإعلامية الكبيرة

11- الدكتور محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

12- عادل زيدان الخبير الزراعي المصري

13- الكابتن تامر بجاتو الإعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق

14- دكتور حسن الحيوان أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس

15- دكتور محمد قرماني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

16- المهندس جون طلعت النائب البرلماني السابق

17- الدكتور نضال السعيد النائب السابق و خبير ريادة الأعمال

18- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي

19- جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي

20- نادية عز الدين معلم خبير بوزارة التربية والتعليم

21- هاني لبيب الكاتب ورئيس تحرير موقع مبتدا

22- محمد عبد المنعم الأمين العام لاتحاد الناشرين

23- رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية

24- المستشار عبد الحكيم شداد المحامي بالنقض

25- الدكتور أحمد درويش أستاذ جراحة المخ والأعصاب

26- محمد صفا المحامي بالنقض

27- المهندس عبد الله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه

28- إيهاب راضي المحامي وخبير العمل الأهلي في مصر

29- المهندس أحمد شكري خبير الصناعة والاستثمار

30- إسلام فاضل المحامي بالنقض

31- إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي

32- محمود سويلم المحامي بالنقض

33-حازم الملاح صحفي وخبير المجتمع المدني

34- نرمين ميشيل صحفية

35- سمية الألفي خبيرة العمل الأهلي

36- المهندس تامر محمود مهندس بالتلفزيون المصري

37- تامر أبو الليل المحامي عضو المتابعة وتقويم الأداء بالتربية والتعليم

38- نرمين كميل استشاري لغة الإشارة

39- المهندس شريف القاضي مهندس مدني

40- نورهان خميس باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية

41- الدكتور إبراهيم صابر الاستاذ بكلية التربية النوعية

42-الدكتور ثروت إمبابي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها