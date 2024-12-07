الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يدعو قادة الدنمارك لزيارة مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يدعو قادة الدنمارك لزيارة مصر - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يدعو قادة الدنمارك لزيارة مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لملك وملكة الدنمارك ورئيسي الوزراء والبرلمان، لزيارة مصر في المُستقبل القريب، لمواصلة جهود تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مأدبة عشاء على شرف فريدريك العاشر ملك الدنمارك والملكة ماري وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك في إطار جولته الأوروبية.

ورحب الرئيس السيسي مجددًا في هذه المأدبة التي تمثل رسالة تقدير وامتنان لمملكة الدنمارك، ولجلالة الملك، وجلالة الملكة ودولة رئيسة الوزراء ورئيس البرلمان ولكافّة المسؤولين والأصدقاء ببلدكم الصديق وذلك لما لاقيته من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولي إلى الدنمارك، مما يعكس عمق العلاقات بين بلدينا.

وقال الرئيس السيسي: أعتز بوجودي بينكم اليوم، بما يعكس روح الصداقة والتعاون والمحبة التي تجمعنا، ورغبتنا الحقيقية في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا، القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة الحقيقية.

وأضاف: شهدت لقاءاتي مع جلالة الملك ودولة رئيسة الوزراء ورئيس البرلمان توافقًا في الرؤى حول أهمية تعميق العلاقات المصرية الدنماركية على الأصعدة كافة".

وتابع الرئيس أنه وقَّع ورئيسة الوزراء الدنماركية إعلانًا مشتركًا لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدتُ والملك افتتاح مؤتمر اقتصادي تم خلاله إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، كما تمّ التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدت مناقشاتنا أيضًا حرصنا المتبادل على التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق هدفنا المشترك بإرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين وتحقيق الرخاء لشعبينا وشعوب العالم أجمع.

ووجه الرئيس السيسي خالص شكره على كرم الضيافة الذي لقيته في بلدكم الكريم، وأتقدم بأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام للشعب الدنماركي، وأؤكد تطلعي لاستقبال جلالة الملك وجلالة الملكة ودولة رئيسة الوزراء ورئيس البرلمان في مصر في المُستقبل القريب، لمواصلة جهودنا من أجل تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين بلدينا".

وقال: "سعدتُ بهذه الزيارة وسأتذكر دائمًا ما شاهدته من حضارة ورقي في شعبكم وبلدكم، صاحبة التاريخ العريق والثقافة الثرية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق