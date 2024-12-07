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خبير تربوي يوضح مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس - أخبار كلمتك

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خبير تربوي يوضح مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس - أخبار كلمتك

خبير تربوي يوضح مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - علق الدكتور تامر شوقي أستاذ التربية بجامعة عين شمس، على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس.

تعميم الشطرنج بالمدارس 

وقال أستاذ التربية: إنه يحمل قرار وزارة التربية والتعليم بتعميم لعبة الشطرنج بالمدارس مجموعة من المميزات، كما له عديد من المخاطر التى يجب وضعها في الاعتبار؛
أما المميزات فتشمل:

مميزات ومخاطر تعميم الشطرنج بالمدارس 

. انها تمثل نشاطا ترفيهيا للطلاب، بعيدا عن جو الدراسة الضاغط
. انها من أرقى الرياضات في العالم 
. لا تحتاج إلى مساحة كبيرة في ممارستها
.تفيد في تنمية قدرات عقلية عليا لدى الطلاب مثل التخطيط، والتنفيذ والمراجعة العقلية
. تفيد في تنشيط قدرات التذكر لدى الطلاب 
.تكسب الطالب قيم إيجابية مثل الصبر، وتقبل الهزيمة، واحترام الأخر
. تسمح بتوسيع الممارسين للعبة واختيار الموهوبين منهم لتمثيل مصر في البطولات الدولية   

أما المخاطر فتشمل 

. انها لا تناسب ميول كثير من الطلاب
.لا تناسب الأطفال في المراحل الأولى من التعليم لأنها تفوق قدراتهم العقلية
.لا توجد فراغات في الحصص لممارستها
.لا يوجد معلمون قادرون على تعليمها للطلاب أو متخصصون بها 
. قد تكسب الطفل اتجاهات إيجابية نحو المقاهى، لأنها المكان الاشهر لممارسة تلك اللعبة 
. قد تصل بالطالب إلى مرحلة الإدمان وعدم القدرة على  الاستغناء عنها مما يضر بدراسته
. قد تسبب للطفل مشكلات صحية مثل البدانة في ضوء جلوسه ساعات طويلة

فى كل الأحوال لا بد من التركيز أكبر على الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية  التى تتطلب جهدا بدنيا، لأنها الأنسب للطلاب من حيث الحفاظ على صحة أجسامهم أو تحقيق نفس فوائد لعبة الشطرنج العقلية والوجدانية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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