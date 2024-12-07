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شراكة استراتيجية وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، السيسي يستعرض نتائج زيارته للدنمارك - أخبار كلمتك

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شراكة استراتيجية وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، السيسي يستعرض نتائج زيارته للدنمارك - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، السيسي يستعرض نتائج زيارته للدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مأدبة عشاء على شرف الملك "فريدريك" العاشر ملك الدنمارك والملكة "ماري"، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، في إطار جولة الرئيس الأوروبية.

قال الرئيس السيسي: شهدت لقاءاتي مع الملك، ورئيسة الوزراء، ورئيس البرلمان، توافقًا في الرؤى حول أهمية تعميق العلاقات المصرية الدنماركية على كافة الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسي: لقد وقعتُ ودولة رئيسة الوزراء إعلانًا مشتركا لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدتُ وجلالة الملك افتتاح مؤتمر اقتصادي تم خلاله إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع الرئيس: كما أكدت مناقشاتنا أيضًا حرصنا المتبادل على التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق هدفنا المشترك بإرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين وتحقيق الرخاء لشعبينا وشعوب العالم أجمع.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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