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وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس - أخبار كلمتك

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وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة جديدة لاستثمار نجاح بطولة الجمهورية للمدارس فى الشطرنج، وذلك بتعميم ممارسة الشطرنج على مستوى الإدارات التعليمية، وتنظيم مسابقات بين المدارس فى هذه الرياضة.

 

رسميا.. التعليم تعلن تعميم لعبة الشطرنج علي كافة المدارس 

 

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عموم المديريات التعليمية في المحافظات بتعميم رياضة الشطرنج في المدارس.

تطوير التعليم المصري 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه لأنه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالرياضة البدنية والذهنية وبالأخص رياضة الشطرنج والتي تعمل على خلق جيل يفكر.

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وزير التعليم: استحداث 98 ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي

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جامعة أسيوط الأهلية تنظم بطولة الشطرنج على مستوى الكليات (صور)

وأضافت أنه بعد نجاح بطولة الجمهورية الأولي لشطرنج المدارس العام الماضي والتعاون المثمر والبناء بين الادارة المركزية لتطوير المناهج - مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج، فإنه سيتم تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية ( تدريب / مسابقات / فعاليات) وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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