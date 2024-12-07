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صدور كتاب «الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات» للواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل - أخبار كلمتك

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صدور كتاب «الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات» للواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل - أخبار كلمتك

صدور كتاب «الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات» للواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات» للواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل.

يتناول الكتاب أهم محددات الأمن القومي في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم، كما يلقي الكتاب الضوء على أحدث مفهوم للأمن القومي للدولة في العلوم الاستراتيجية، والذي تجاوز المفهوم الأمني والعسكري لشموله عملية التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والتكنولوجية والبيئية.

كتاب الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات

الكتاب تم تقسيمه إلى ثمانية فصول، يتناول الفصل الأول: المفاهيم الأساسية للأمن القومي، وتحديد أهمية الأمن القومي، مع التمييز بين المفاهيم المتداخلة مع مفهوم الأمن القومي، وأخيرا التعرف على أنواع ونطاقات الأنشطة ودوائر الأمن القومي، أما الفصل الثاني: يتم فيه التعرف على الظروف والعوامل التي تدفع للاهتمام بظاهرة الأمن القومي، وأبرز عناصره وخصائصه ومجالاته، وكيفية قياس قوة النظم السياسية ومدى قدرتها على تحقيق الأمن القومي، وعناصر القوة وعوامل التهديد للأمن القومي، ثم الفصل الثالث: يناقش النظريات الأساسية في العلاقات الدولية للقضايا الأمنية.

أما الفصل الرابع: فيتم التعرف فيه على ماهية الدولة وأمنها القومي وإدراك طرق قياس قوى الدولة الشاملة، ويتناول الفصل الخامس: التعرف على مفهوم مجتمع الاستخبارات ونشأته وتطوره، والوعي بطبيعة مهام ومجالات عمل مجتمع الاستخبارات، مع عرض نماذج الأبرز مجتمعات الاستخبارات العالمية، ومعرفة مصادر جمع المعلومات وأنواعها، والوقوف على طبيعة أدوار مجتمع الاستخبارات في الحروب الحديثة، وأهم أدواتها ووسائلها.

أما الفصل السادس: فيتم فيه مناقشة أبرز المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها في الأمن القومي العربي والمصري، ثم الفصل السابع: يستعرض فيه التنافس بين القوى التقليدية والقوى الجديدة (الدولية - الإقليمية) على المنطقة العربية، ومحاولاتها السيطرة عليها، وطبيعة مخططات تقسيم المنطقة العربية، وأخيرا فهم أثر تلك المحاولات في الأمن القومي العربي، وأخيرا الفصل الثامن: تم تخصيصه لاستشراف مستقبل السياسة الخارجية المصرية في إقليم الشرق الأوسط، ومحاولة التوصل للسيناريوهات المحتملة لمستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط.

ويحاول المؤلف من خلال طرح هذه الموضوعات تبسيط تناولها إلى الدرجة التي يسهل على المهتمين بهذا المجال فهم تلك الموضوعات وإدراكها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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