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"الخدمات البيطرية" تنظم برنامجًا تدريبيا لمواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

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"الخدمات البيطرية" تنظم برنامجًا تدريبيا لمواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

"الخدمات البيطرية" تنظم برنامجًا تدريبيا لمواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورة تدريبية جديدة بعنوان "مقاومة واستخدام المضادات الحيوية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بمركز التدريب والتقييم بالهيئة، الحاصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة.

دورة مقاومة واستخدام المضادات الحيوية

شهدت الدورة حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الفاو، وتُعد هذه الدورة جزءًا من سلسلة دورات تدريبية تستهدف تدريب 200 طبيب بيطري من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أطباء الهيئة، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.

وأكد "شاهين" أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الأطباء البيطريين والارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية المقدمة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع المضادات الحيوية بطريقة آمنة وفعالة، مما يسهم في مكافحة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية التي تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع البيطري.

أهداف الدورة 

وأشار الدكتور شاهين إلى أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، وتعزيز قدرات الأطباء البيطريين على تبني أحدث الأساليب العلمية في العلاج والوقاية من الأمراض المعدية، بما يدعم صحة الثروة الحيوانية ويحقق الأمن الغذائي.

وشارك في الدورة نخبة من أكفأ الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، مما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة تدريبية متقدمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف شاهين أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير الأداء المهني للأطباء البيطريين، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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