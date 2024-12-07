6 متسابقين من مصر ينافسون في فرع ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - شارك 6 متسابقين من ذوي الهمم من داخل مصر في الفرع الخامس المخصص لهم ضمن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين

وتعقد فعاليات المسابقة في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود مصر لتكريم أهل القرآن الكريم وتعزيز دورهم في المجتمع.

ويتنافس المشاركون في فرع ذوي الهمم في حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع تفسير الجزء الثلاثين، مستندين إلى كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ويشترط الفرع ألا يتجاوز عمر المتسابق ٢٥ عامًا، ما يؤكد حرص المسابقة على احتضان الشباب وتشجيعهم على التميز في القرآن الكريم وعلومه.

فرع ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ضمّت قائمة المتسابقين المصريين في هذا الفرع كلًّا من: حنان قرني عويس عرفة، وصالح محمد موسى تهامي، وطه سيد عبد الصمد محمد، والحسن عبد الدايم الشاطر محمد، وعبد الله عطا الطوخي حسانين، ووائل أحمد عبد الحميد علي، وقد خاضوا جميعًا أجواء المنافسة في حفظ كتاب الله عز وجل، معربين عن سعادتهم بهذه الفرصة التي أتاحت لهم إبراز مواهبهم وقدراتهم.

وخصصت وزارة الأوقاف جوائز قيّمة لهذا الفرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى ٦٠٠ ألف جنيه، والجائزة الثانية ٤٠٠ ألف جنيه، والجائزة الثالثة ٣٠٠ ألف جنيه، ويمثل هذا التقدير المالي والمعنوي دعمًا كبيرًا لذوي الهمم، تقديرًا لما يبذلونه من جهد في حفظ القرآن الكريم وتفسيره.

وأشاد المشاركون وأسرهم بحسن التنظيم والرعاية التي توفرها الدولة المصرية لهذه الفئة، معبرين عن امتنانهم للقيادة السياسية ولوزارة الأوقاف على ما تقدمه من جهودٍ لدعمهم، كما أكدوا أن المشاركة في هذه المسابقة تمثل حافزًا قويًّا لهم للاستمرار في مسيرتهم القرآنية، وترسيخ قيم التفوق والإبداع.

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