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القومي لذوي الإعاقة يوضح دور صندوق "قادرون باختلاف" مع ذوي الهمم - أخبار كلمتك

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القومي لذوي الإعاقة يوضح دور صندوق "قادرون باختلاف" مع ذوي الهمم - أخبار كلمتك

القومي لذوي الإعاقة يوضح دور صندوق "قادرون باختلاف" مع ذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - قال الدكتور حسام الأمين، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن المجلس يرسم السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ويُمثلهم في كافة المحافل الدولية والمحلية، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

 

دعم الأسرة في تربية ذوي الإعاقة

وأضاف، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يُحاول دمج ذوي الهمم بصورة حقيقية من خلال مبادرة "أسرتي قوتي"، عبر دعم الأسرة في تربية الأطفال، وإمدادهم بكافة المعلومات الصحية المطلوبة، وتدريب كافة مقدمي الخدمة على لغة الإشارة وسلوكيات التعامل مع ذوي الإعاقة.

 

إعداد البطل الرياضي من ذوي الأعاقة

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” تقديم فهمي بهجت، أن مبادرة "قدرتنا في رياضتنا" تعمل على إعداد البطل الرياضي من ذوي الإعاقة، والعمل على تفعيل ذوي الهمم في المجتمع، ومساعدتهم في إعداد مشاريع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة أحد أعضاء صندوق "قادرون باختلاف"، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على توفير منح دراسية، ويُساهم في تقسيط الأجهزة التعويضية، ويدعم الشمول المالي لذوي الإعاقة، وتمويل برامج التأهيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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