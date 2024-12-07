موانئ البحر الأحمر: تنسيق مع هيئة الأرصاد لتجنب آثار الطقس المتقلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:57 مساءً - أعلنت موانئ البحر الأحمر ، التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس ومستوى الأمواج بالبجر لضمان سلامة الملاحة بالموانئ واتخاذ القرارات السليمة لاستقبال السفن بالموانئ البحرية.

معدل تداول الحاويات

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1040 شاحنة و215 سيارة حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 505 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 535 شاحنة و90 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Alcudia Express. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية.

كما تم تداول 2200طن بضائع و240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ADONNIS علي متنها 6000 طن ردة قادمة من عدن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1865 راكبا بموانيها.



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