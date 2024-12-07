لدعم المشاريع الصغيرة.. تفاصيل مبادرة سر الصنعة من «حياة كريمة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أتاحت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الأولى من مبادرتها الجديدة «سر الصنعة» التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في مجالات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تمكّن أصحاب المشاريع من التغلب على العوائق التي قد تعترض طريقهم، وتعد المبادرة جزءًا من جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للأفراد في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار رؤية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة الاجتماعية.

دعم المشاريع الصغيرة وفتح آفاق جديدة

تسعى مبادرة «سر الصنعة» إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة التي تواجه تحديات في الاستمرار أو التوسع، فهي خطوة هامة نحو دعم المشاريع الصغيرة، الحرف اليدوية، والسيدات المعيلات، وهي جزء من جهود مؤسسة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تمكين الأفراد اقتصاديًا، من خلال التدريب والدعم المستمر، تفتح هذه المبادرة أبوابًا جديدة للعديد من الفئات المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ما يعزز دورهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف الرئيسي هو توفير حلول مبتكرة تمكّن أصحاب المشاريع من التغلب على العوائق التي قد تعترض طريقهم، سواء كانت تتعلق بالتمويل، أو بتطوير المنتجات، أو بالتسويق، موضحين أنه في حال كان صاحب المشروع يعاني من صعوبات تؤثر على استمراريته، يمكنه التقدم للمبادرة عبر إرسال مشكلته عبر تطبيق «واتساب» على الرقم المرفق في الفيديو الترويجي للمبادرة.

وبدورها، ستوفر «حياة كريمة» الدعم الكامل من خلال استشارات فنية، تدريب، توفير المواد الخام اللازمة، إلى جانب مساعدتهم في توسيع قاعدة عملائهم.

التدريب على الحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي

ومن بين البرامج التي تتضمنها المبادرة، توفير تدريب عملي على الحرف اليدوية، حيث تم تنظيم دورات تدريبية في مجال الخياطة بالتعاون مع مؤسسة إمبكت للتنمية المجتمعية، و تهدف هذه الدورات إلى تمكين السيدات في المناطق الأكثر احتياجًا من تعلم مهارات الخياطة، ما يفتح أمامهن أبواب رزق مستدامة، ويزيد من فرصهن في الحصول على دخل ثابت.

وتضمنت ورش العمل الأخيرة تعليم السيدات المشاركات عدة مهارات مهمة، من بينها التعرف على أنواع الأقمشة المختلفة، وفن دمج الألوان، وكذلك استخدام أنواع الماكينات الحديثة في الخياطة، كما تم تدريبهن على كيفية أخذ مقاسات الجسم بدقة، وتعلم رسم الباترون على الورق وقصه بشكل احترافي، وهو ما يسهم في تعزيز مهاراتهن وتوسيع إمكاناتهن في هذا المجال.

استدامة المشاريع وتعزيز الاقتصاد المحلي

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي، فهذه المشاريع ليست مجرد مصدر دخل للأفراد، بل تمثل أيضًا محركًا للنمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية، وتعزز من قدرة الأفراد على الابتكار والإنتاج بشكل مستدام، من خلال تقديم التدريب والدعم، تهدف المؤسسة إلى مساعدة هؤلاء الأفراد على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت المؤسسة إلى أن دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يعكس إيمانها العميق بأن كل مشروع، مهما كان صغيرًا، يمتلك القدرة على النمو والتطور إذا تم دعمه بشكل صحيح، إذ تعد مبادرة «سر الصنعة» واحدة من هذه المبادرات التي تركز على تعزيز مهارات الأفراد، وتزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.

تمكين السيدات وتعزيز دورهن في المجتمع

تسعى «حياة كريمة» إلى تمكين السيدات المعيلات اقتصاديًا من خلال برامج التدريب التي تتيح لهن اكتساب مهارات حرفية تساعدهن في تحسين مستوى معيشتهم. ويأتي التدريب على الخياطة كجزء من استراتيجيتها لدعم السيدات في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يمثل هذا النوع من المهارات مصدرًا دائمًا للرزق ويسهم في بناء مجتمعات مستقلة اقتصاديًا.

وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة «سر الصنعة» تشكل نقطة انطلاق لتقديم الدعم الكامل للسيدات المعيلات، من خلال توفير مهارات عملية وفرص عمل مستدامة، مما يسهم في تحسين وضعهن الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لهن ولعائلاتهن.