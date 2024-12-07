وزارة التضامن: 221 حضانة تُقدم الخدمات للأطفال ذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:24 مساءً - ذوي الهمم، قال خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي: إن هناك اهتمامًا غير مسبوق بذوي الهمم من قبل القيادة السياسية منذ 2014 وحتى الآن.

بطاقات الخدمات المتكاملة

ولفت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لحصول ذوي الهمم على كافة الخدمات الصحية أو الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية أو التخفيض في المواصلات أو الدمج التعليمي.

شرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح أن بطاقة الخدمات المتكاملة يحصل عليها ذوو الهمم بعد إجراء الكشف الطبي على ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن وجهت بإعداد منظومة للتتبع، بحيث يطلع المواطن على مراحل إعداد بطاقة الخدمات المتكاملة حتى الحصول عليها.

مكاتب التأهيل الاجتماعي

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت، إلي أن هناك 235 مكتب تأهيل اجتماعي على مستوى الجمهورية، وكل مكتب يتواجد في مركز إداري من مراكز الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب تُقدم خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

حضانات ذوي الهمم

وأضاف، أن هناك 221 حضانة على مستوى الجمهورية تُقدم الخدمات للأطفال من ذوي الهمم، ويتم الإعلان عن أماكن هذه الحضانات على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أن الدستور المصري يُنظم حقوق ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة تخدم حوالي 5 آلاف طفل سنويًا من خلال تعليمهم المهارات الاجتماعية والتثقيفية.

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