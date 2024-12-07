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بدعوة من رئيس «شباب النواب».. وزير الرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة إنشاء استاد المصري - أخبار كلمتك

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بدعوة من رئيس «شباب النواب».. وزير الرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة إنشاء استاد المصري - أخبار كلمتك

بدعوة من رئيس «شباب النواب».. وزير الرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة إنشاء استاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:34 مساءً - أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقد اجتماع غدا الأحد في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشركه المنفذة لمتابعة العمل في استاد النادي المصري، لتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وكان الدكتور محمود حسين، نسق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن يكون هذا الاجتماع في بورسعيد في وجود جميع أعضاء المنظومة المشاركة لمناقشة سير العمل في مشروع إنشاء استاد النادي المصري، بمحافظة بورسعيد، والذي استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الاجتماع سيكون بحضور جميع أعضاء المنظومة المشاركين في بناء الاستاد وهم: وزير الشباب والرياضة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، محافظ بورسعيد، الشركة المنفذة "وادي النيل"، استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، ممثل النادي المصري.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان تم الاتفاق عليها في الإجتماع الأخير في الوزارة أن يتم الإجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يعقب الاجتماع زيارة ميدانية لموقع النادي، ومؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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