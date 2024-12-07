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نائب محافظ الجيزة تشهد قافلة تنموية شاملة بالواحات البحرية تقدم خدمات صحية وترفيهية - أخبار كلمتك

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نائب محافظ الجيزة تشهد قافلة تنموية شاملة بالواحات البحرية تقدم خدمات صحية وترفيهية - أخبار كلمتك

نائب محافظ الجيزة تشهد قافلة تنموية شاملة بالواحات البحرية تقدم خدمات صحية وترفيهية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - شهدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

قافلة طبية بمستشفى الواحات المركزي

وشملت القافلة العديد من الأنشطة، حيث تم تنظيم قافلة طبية بمستشفى الواحات المركزي، شملت تخصصات نساء وولادة، وعيون، وباطنة، وعظام، وتمكنت من فحص 445 حالة وتوزيع 30 نظارة طبية وتحويل حالات تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات المتخصصة. كما تم توزيع الأدوية مجانًا على الحالات المرضية.

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تنظيم يوم ترفيهي للأطفال من ذوي الهمم ببيت ثقافة الباويطي

ولم تقتصر فعاليات القافلة على الجانب الصحي فقط، بل شملت أيضًا الجانب الترفيهي، حيث تم تنظيم يوم ترفيهي للأطفال من ذوي الهمم ببيت ثقافة الباويطي، تضمن توزيع الهدايا والألعاب وتقديم عروض فنية متنوعة، وذلك في إطار الاحتفالية التي أقيمت برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ووزارة الثقافة.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية هذه القوافل في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين في المناطق النائية، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.

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من جانبه، أعرب الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، عن شكره وتقديره لجهود محافظة الجيزة وجمعية زوجات ضباط الشرطة في تنظيم هذه القافلة، مؤكدًا أنها تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الواحات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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