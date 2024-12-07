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السيسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات سوريا والسودان وأوكرانيا - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات سوريا والسودان وأوكرانيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات سوريا والسودان وأوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - السبت 07/ديسمبر/2024 - 05:01 م 12/7/2024 5:01:41 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

قال الرئيس السيسي إن مباحثاته اليوم في العاصمة الدنماركية “كوبنهاجن” مع السيدة "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، استعرضت التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع فى كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية حيث كان هناك توافق فى الرؤى على ضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية ومكافحة الإرهاب بها.

‎والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بالسيدة "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها  الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.
‎وقد عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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