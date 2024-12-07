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الرئيس السيسي: أقدّر الدعم الدنماركي لمصر للحفاظ على أمنها المائي - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: أقدّر الدعم الدنماركي لمصر للحفاظ على أمنها المائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: أقدّر الدعم الدنماركي لمصر للحفاظ على أمنها المائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اللقاء مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، شهد مباحثات موسعة بحضور الوفدين وتفاهما مشتركا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين، السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على النحو الذي يتبلور في التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار الرئيس السيسي -خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك - إلى أنه تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، لافتًا إلى أنه اتفق مع رئيسة الوزراء على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذي سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وتابع: «على رأسها النقل البحري والطاقة والتحول الأخضر والصحة والبحث العلمي، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الهجرة والتصحر».

وواصل: «وأغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن تقديري لتفهم الدعم الدنماركي لمصر للحفاظ على أمنها المائي، مما يصير أولوية وجودية في ضوء الندرة المائية التي تعاني منها مصر».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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