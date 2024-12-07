وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم السبت 7 ديسمبر، مبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث كان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.

وخلال جولته التفقدية، عقد المستشار عدنان فنجري لقاء مع المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، و المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

وتفقد وزير العدل، المبنى بالكامل بعد رفع كفاءته والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية و الأسرة وغرف المداولة، كما تفقد المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد استراحة القضاة، كما تفقد استراحة المحامين بعد تجديدها، كما التقى عدداً من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

كما افتتح مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.

وعقد المستشار عدنان فنجرى لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والاقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، و مساعدي الوزير المعنيين، و المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، و المستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية، و المستشار رئيس محكمة المنصورة الاقتصادية، ومحامي عام أول نيابات استئناف المنصورة، ومحامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، ومحامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، ومحامى عام نيابة شمال المنصورة، ومحامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة، وفى اللقاء أكد الوزير على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً.

كما التقى بأعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم.

وفي ختام الجولة استمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.

يأتي ذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.