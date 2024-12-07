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السيسي يؤكد ضرورة النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد ضرورة النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك: "تطرقنا إلى الوضع الإنسانى الكارثى، فى قطاع غزة وأكدنا ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل واستعرضت الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد وآخرها المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 2 ديسمبر الجارى.. بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لحشد الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.

‎والتقى الرئيس السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها  الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.
وقد عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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