السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - السبت 07/ديسمبر/2024 - 04:47 م 12/7/2024 4:47:21 PM

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك: "لقد كانت القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك حاضرة بقوة خلال مباحثاتنا اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وأكدت على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية" باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

والتقى الرئيس السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

وعقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.

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