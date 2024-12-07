محافظ الجيزة يعلن موعد تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك في إطار التنسيق الدوري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



موعد تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بشارع السوق الجديد بحي العمرانية للوقوف علي التجهيزات اللازمة قبل بدء أعمال تشغيله يوم الاثنين الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٤ .



وقد كلف المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين.



وأشار النجار إلى أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

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