السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يوقعان إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك، إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ ما يمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وعقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الوزراء الدنماركي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

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