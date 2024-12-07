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رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك قوي للدنمارك وأوروبا - أخبار كلمتك

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رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك قوي للدنمارك وأوروبا - أخبار كلمتك

رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك قوي للدنمارك وأوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:08 مساءً - أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدركسن أن مصر تعتبر شريكًا قويًا للدنمارك وأوروبا، معربة عن سعادتها بنتائج المباحثات التي أجرتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسة وزراء الدنمارك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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