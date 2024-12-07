رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك قوي للدنمارك وأوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:08 مساءً - أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدركسن أن مصر تعتبر شريكًا قويًا للدنمارك وأوروبا، معربة عن سعادتها بنتائج المباحثات التي أجرتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسة وزراء الدنمارك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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