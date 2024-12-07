الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - حالة الطقس غدا في مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024، لافتة إلى هدوء الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر وفترات الليل، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وحذرتِ الأرصاد الجوية، المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

نصائح الأرصاد للقيادة أثناء الشبورة المائية

ونوهت الأرصاد على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انتشار الشبورة المائية على الطرق، موجهة عدة نصائح يجب عليها اتباعها:

- إضاءة جميع أنوار السيارة، ليكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية.

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة.

الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد، أن طقس غدا الأحد سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 23، الصغرى 15.

- السواحل الشمالية العظمى 22، الصغرى 10.

- شمال الصعيد العظمى 23، الصغرى 10.

- جنوب الصعيد العظمى 27، الصغرى 12.