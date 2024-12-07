الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - حالة الطقس غدا في مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024، لافتة إلى هدوء الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر وفترات الليل، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وحذرتِ الأرصاد الجوية، المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

الشبورة المائية

نصائح الأرصاد للقيادة أثناء الشبورة المائية

ونوهت الأرصاد على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انتشار الشبورة المائية على الطرق، موجهة عدة نصائح يجب عليها اتباعها:

- إضاءة جميع أنوار السيارة، ليكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية.

الشبورة المائية

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة.

الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد، أن طقس غدا الأحد سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 23، الصغرى 15.

- السواحل الشمالية العظمى 22، الصغرى 10.

- شمال الصعيد العظمى 23، الصغرى 10.

- جنوب الصعيد العظمى 27، الصغرى 12.

اقرأ أيضاً
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع

أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق