التعليم توجه بتعميم رياضة الشطرنج داخل المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - تعميم رياضة الشطرنج في المدارس.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، ينص على تعميم رياضة الشطرنج في المدارس بكافة المراحل التعليمية.

تعميم رياضة الشطرنج في المدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم، طرق تعميم رياضة الشطرنج في المدارس، موضحة أنه يتم عن طريق التدريب والمسابقات وتنظيم فعاليات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج وإخطار الوزارة بما تم تنفيذه بصدد هذا الشأن.

اهتمام الدولة بتطوير التعليم المصري

وأكدت الوزارة، أنه ذلك، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه، ابعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالرياضة البدنية والذهنية وبالأخص رياضة الشطرنج.

رياضة الشطرنج

وتعمل رياضة الشطرنج على خلق جيل يفكر ويبتكر ويبني بلده، وبعد نجاح بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس العام الماضي ونجاح البطولة الثانية للعام الحالى والتعاون المثمر والبناء بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفي سياق آخر، تستعد المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى 16 من نفس الشهر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.