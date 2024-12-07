تحرير 17 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير 17 محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 2 بقيادة الاستاذ احمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى 2 كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الادارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي، كانت المحاضر المحررة من رقم 183 وحتي رقم 199 لسنة 2024 حررت الإدارة الاولي برئاسة مصطفى الجندي مدير الادارة والنائب احمد عمر كحك كل من محاضر الضبط ارقام 187و 196 و 197 الأول عبارة عن 1237 عدسة نظارات، والثاني عبارة عن 44 عبوة مخدرات متنوعة، والثالث عبارة عن 48 شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات.

وحررت الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع ونائبه جمال السيد كل من محاضر الضبط ارقام 185و 189 و 192 و 194 و 195 و 199 الأول عبارة عن 37 منظار طبي، والثاني عبارة عن 9 كجم من عاج سن الفيل، والثالث عبارة عن 9 سبائك ذهبية بوزن ٩٧٥ جرام، والرابع عبارة عن اكثر من مليون ونصف ريال سعودي اخفاهم الراكب ولم يفصح عنهم بالمخالفة لقوانين البنك المركزي وغسل الأموال، والخامس عبارة عن 16 تليفون محمول، والسادس عبارة عن ٩٤٥ قرص وكبسول مدرج بجداول المخدرات.

بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة احمد حسن الحكش ونائبه هاني احمد ابو طالب كل من محاضر الضبط ارقام 183 و 186 و 188 و 190 و 191 و 193 و 198 الأول عبارة عن 16 شريط مخدر، والثاني عبارة عن 3600 عبوة من مستلزمات طب الاسنان والثالث عبارة عن 37 شريط مخدر، والرابع عبارة عن 16 تليفون محمول، والخامس عبارة عن سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، والسادس عبارة عن 18 عبوة مخدرات متنوعة، والسابع عبارة عن منظار يركب على سلاح ناري.

واخيرا قامت الإدارة الرابعة برئاسة احمد عبد الهادي ونائبه اكرامي احمد بتحرير كل من محضر ضبط جمركي رقم 184 عبارة عن 5450 كارت ذاكرة.

تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام واحمد عبد الرؤوف مدير ادارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الاستاذ الشحات غتوري و نائب وزير المالية الاستاذ شريف الكيلاني والسيد وزير المالية الاستاذ احمد كجوك.