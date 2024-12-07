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أصغر المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظت كتاب الله وأنا في الصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

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أصغر المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظت كتاب الله وأنا في الصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

أصغر المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظت كتاب الله وأنا في الصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - انطلقت اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، اختبارات المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم، وذلك لكل من الفروع «الأسرة القرآنية، الناشئة، وذوي الهمم» بمسجد مصر الكبير، تحت رعاية وزارة الأوقاف والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الطفل أدهم عصام علي الرشيدي، البالغ من العمر 12 عاما - وهو أصغر المتسابقين في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم بالفرع الثالث للناشئة - لـ كلمتك أن المشارك يقوم بحفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

المسابقة العالمية ال 31 للقرآن الكريم

المسابقة العالمية ال 31 للقرآن الكريم

وأضاف الطفل أدهم عصام علي الرشيدي، أنه حفظ القرآن الكريم كاملا عندما كان في الصف الثالث الابتدائي.

وتابع: شاركت في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم عن طريق الرابط الإلكتروني، التي أطلقته وزارة الأوقاف، ونجحت في كافة مراحل المسابقة.

وواصل: نجحت في الامتحان التحريري والشفوي في تفسير القرآن الكريم، وأصبحت الأول على كافة المشاركين، الذي يبلغ عددهم سابعة.

ولفت إلى أنه لم يكن طالبا أزهريا، ودرس في المدراس الحكومية، ولكنه الآن التحق بمعاهد الأزهرية، ودخل الصف السادس الابتدائي.

وأعرب الطفل المشارك في المسابقة العالمية اـ31 للقرآن الكريم، عن تمنياته بالفوز والحصول على الجائزة.

الطفل أدهم الرشيدي في المسابقة العالمية للقرآن

جوائز المسابقة العالمية ال 31 للقرآن الكريم لفرع الناشئة

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة

اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بـ فرع الناشئة

وتكون اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بـ فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم، مع التركيز على تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين من كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، مع توزيع الدرجات كالآتي: الاختبار التحريري 13 درجة، والاختبار الشفهي 7 درجات، إلى جانب 80 درجة مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم في خلال أيام المسابقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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