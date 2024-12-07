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تحرير 17 محضر تهريب جمركي بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

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تحرير 17 محضر تهريب جمركي بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

تحرير 17 محضر تهريب جمركي بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير  ١٧ محضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى ٢ كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

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جهود جمارك مطار القاهرة خلال شهر نوفمبر

وجاءت المحاضر المحررة من رقم  ١٨٣ وحتى رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٤، حيث حررت الإدارة الأولي برئاسة مصطفى الجندي مدير الإدارة والنائب احمد عمر كحك  كل من محاضر الضبط ارقام  ١٨٧ و١٩٦ و١٩٧ الأول عبارة عن ١٢٣٧ عدسة نظارات، والثاني عبارة عن ٤٤ عبوة مخدرات متنوعة، والثالث عبارة عن ٤٨ شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات.

 

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وحررت الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع ونائبه جمال السيد كل من محاضر الضبط ارقام ١٨٥ و١٨٩ و١٩٢ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٩ الأول عبارة عن ٣٧ منظار طبي، والثاني عبارة عن ٩ كجم من عاج سن الفيل، والثالث عبارة عن ٩ سبائك ذهبية بوزن ٩٧٥ جرام، والرابع عبارة عن أكثر من مليون ونصف ريال سعودي أخفاهم الراكب ولم يفصح عنهم بالمخالفة لقوانين البنك المركزي وغسيل الأموال، والخامس عبارة عن ١٦ هاتف محمول، والسادس عبارة عن ٩٤٥ قرص وكبسول مدرج بجداول المخدرات.

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محاضر الضبط الجمركي بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة


بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة أحمد حسن الحكش ونائبه هاني احمد ابو طالب كل من محاضر الضبط ارقام ١٨٣ و١٨٦ و١٨٨ و١٩٠ و١٩١ و١٩٣ و١٩٨ الأول عبارة عن ١٦ شريط مخدر، والثاني عبارة عن ٣٦٠٠ عبوة من مستلزمات طب الاسنان والثالث عبارة عن ٣٧ شريط مخدر، والرابع عبارة عن ١٦ هواتف محمولة، والخامس عبارة عن سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، والسادس عبارة عن ١٨ عبوة مخدرات متنوعة، والسابع عبارة عن منظار يركب على سلاح ناري. 
 

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وأخيرًا قامت الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي ونائبه إكرامي أحمد بتحرير كل من محضر ضبط جمركي رقم  ١٨٤ عبارة عن ٥٤٥٠ كارت ذاكرة.
 

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وجاءت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام، وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري، ونائب وزير المالية شريف الكيلاني، ووزير المالية أحمد كجوك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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