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افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس بتخفيضات تصل إلى 50% - أخبار كلمتك

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افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس بتخفيضات تصل إلى 50% - أخبار كلمتك

افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس بتخفيضات تصل إلى 50% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - سوق اليوم الواحد.. شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح رابع أسواق اليوم الواحد في القاهرة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان منطقتي المرج وعين شمس.

افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس

وافتتح محافظ القاهرة، سوق اليوم الواحد في القاهرة، في حي عين شمس، بجوار سنترال عين شمس، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل، تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض السلع.

افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس

فكرة سوق اليوم الواحد

وأوضح المحافظ، أن فكرة سوق اليوم الواحد، تقوم على زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشير إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

أسواق اليوم الواحد

ودعا المحافظ المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد بكافة أماكن تواجدها على مستوى محافظة القاهرة، والاستفادة من التخفيضات.

افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس

تخفيضات تصل إلى 30%

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أن التواجد في السوق متاح لكل العارضين، سواء شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط ألا يقل سعر المنتجات عن 30%.

أسعار المنتجات والسلع الغذائية في سوق اليوم الواحد

- سعر طبق البيض في أسواق اليوم الواحد بــ 150 جنيهًا.

- سعر السكر كيلو معبأ في أسواق اليوم الواحد بــ 32 جنيهًا.

- سعر مكرونة 400 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 12.50 جنيهًا.

- سعر كيلو العدس في أسواق اليوم الواحد بــ 30 جنيهًا.

- سعر كيلو دقيق فاخر في أسواق اليوم الواحد بــ 17 جنيهًا.

افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس

- يتراوح سعر كيلو الأرز بين 24 حتى 29 جنيهًا في أسواق اليوم الواحد.

- سعر الدقيق في أسواق اليوم الواحد بــ 17 جنيهًا للكيلو.

- سعر زيت عباد الشمس لتر في أسواق اليوم الواحد بــ 68 جنيهًا

- سعر زيت الخليط 800 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 50 جنيهًا.

- سعر زيت الخليط 700 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 45 جنيهًا.

- سعر زيت الذرة لتر في أسواق اليوم الواحد بــ 89.50 جنيهًا.

- سعر علبة سمن 700 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 80 جنيهًا.

- سعر لحوم سوداني في أسواق اليوم الواحد بــ 275 جنيها.

- سعر دواجن المحلي في أسواق اليوم الواحد بــ 135 جنيهًا.

- سعر دواجن برازيلي في أسواق اليوم الواحد بــ 135 جنيهًا.

افتتاح سوق اليوم الواحد في عين شمس

- سعر كيس مكرونة 400 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 8 جنيهات.

- سعر كيس مكرونة 1 كجم في أسواق اليوم الواحد بــ 20 جنيهًا.

- سعر كيس مكرونة 400 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 10 جنيهات.

- سعر كيس مكرونة اسباجتي 500 جرام في أسواق اليوم الواحد بــ 12 جنيه.

- سعر دقيق جولد 1 كجم في أسواق اليوم الواحد بــ 17.5 جنيهًا.

- سعر بقسماط مطحون 1 كجم في أسواق اليوم الواحد بــ 19 جنيهًا.

- سعر بقسماط مطحون نصف كيلو في أسواق اليوم الواحد بــ 9 جنيهات.

- سعر سميد بلاستيك نصف كيلو في أسواق اليوم الواحد بــ 10 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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