انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - الطقس في الإسكندرية.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على عروس البحر المتوسط.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، أجواء شتوية باردة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 23 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

الطقس في الإسكندرية

وتشهد الإسكندرية اليوم السبت طقسًا غائمًا باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر.. معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، لتسود أجواء شتوية قارسة على أهالي عروس البحر المتوسط.

مع انخفاض درجات الحرارة والشبورة المائية، أوصت محافظة الإسكندرية، بارتداء الملابس الدافئة خاصة في فترات الصباح الباكر، بالإضافة إلى ضرورة القيادة بحذر على الطرق المزدحمة لتفادي حوادث الشبورة المائية.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق القريبة من الشواطئ والطريق الصحراوي، لذا يُنصح السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة.

أما الرياح، فسرعتها معتدلة تصل إلى 28 كم في الساعة، ما يساهم في زيادة الإحساس بالبرودة في الهواء، خاصة في المناطق المفتوحة.

تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتستمر الأمواج في البحر الأبيض المتوسط في الارتفاع، إذ يتراوح ارتفاعها بين 1 و1.75 متر، مما يجعلها معتدلة نسبيًا، ويجب على الصيادين ومرتادي الشواطئ توخي الحذر في أثناء ممارسة الأنشطة البحرية اليوم، فيما تغيب الأمطار على الإسكندرية وذلك بعد انتهاء نوة قاسم التي ضربت المدينة الساحلية خلال الأيام القليلة الماضية.