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غدا.. «نقل النواب» تناقش اتفاقية إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» - أخبار كلمتك

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غدا.. «نقل النواب» تناقش اتفاقية إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» - أخبار كلمتك

غدا.. «نقل النواب» تناقش اتفاقية إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، غدا الأحد، ثلاثة اجتماعات لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

ويأتي الاجتماع الثاني لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبالنسبة الاجتماع الثالث، فهو لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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