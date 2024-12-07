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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الفترة المقبلة بداية من السبت 7 ديسمبر 2024 حتى الخميس 12 من ذات الشهر، في القاهرة وباقي المحافظات، لافتة إلى انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الفترة المقبلة بداية من السبت 7 ديسمبر الجاري حتى الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

حالة الطقس

طقس يومي السبت والأحد 7-8 ديسمبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس أيام السبت والأحد سيكون بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأوضحت الأرصاد، أن طقس غدا السبت سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس
طقس يوم السبت 7 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 14
السواحل الشمالية 23 11
شمال الصعيد 23 09
جنوب الصعيد 27 12
حالة الطقس

طقس يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 سيشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 15
السواحل الشمالية 22 10
شمال الصعيد 23 10
جنوب الصعيد 27 12
طقس اليوم

طقس من الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 إلى 12 من ذات الشهر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انتشار نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 22 11
بنها 23 13
دمنهور 23 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 12
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 23 11
العلمين الجديدة 22 11
مطروح 23 12
الغردقة 27 17
الأقصر 27 11
أسوان 27 11
الوادي الجديد 25 08

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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