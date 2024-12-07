الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الفترة المقبلة بداية من السبت 7 ديسمبر 2024 حتى الخميس 12 من ذات الشهر، في القاهرة وباقي المحافظات، لافتة إلى انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الفترة المقبلة بداية من السبت 7 ديسمبر الجاري حتى الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.
طقس يومي السبت والأحد 7-8 ديسمبر 2024
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس أيام السبت والأحد سيكون بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.
وأوضحت الأرصاد، أن طقس غدا السبت سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
|طقس يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|14
|السواحل الشمالية
|23
|11
|شمال الصعيد
|23
|09
|جنوب الصعيد
|27
|12
طقس يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 سيشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
|طقس يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|15
|السواحل الشمالية
|22
|10
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|27
|12
طقس من الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 إلى 12 من ذات الشهر
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انتشار نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
|درجات الحرارة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024
|المدن/ المحافظات
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|23
|14
|العاصمة الإدارية
|22
|12
|6 أكتوبر
|22
|11
|بنها
|23
|13
|دمنهور
|23
|13
|المنصورة
|23
|14
|الزقازيق
|23
|12
|شبين الكوم
|22
|13
|طنطا
|22
|13
|دمياط
|22
|14
|بورسعيد
|22
|15
|الإسماعيلية
|24
|12
|السويس
|23
|12
|شرم الشيخ
|27
|18
|الإسكندرية
|23
|11
|العلمين الجديدة
|22
|11
|مطروح
|23
|12
|الغردقة
|27
|17
|الأقصر
|27
|11
|أسوان
|27
|11
|الوادي الجديد
|25
|08
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