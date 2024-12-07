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مرتبات تصل لـ 15 ألف ريال.. فرص عمل للمهندسين والمحاسبين في السعودية - أخبار كلمتك

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مرتبات تصل لـ 15 ألف ريال.. فرص عمل للمهندسين والمحاسبين في السعودية - أخبار كلمتك

مرتبات تصل لـ 15 ألف ريال.. فرص عمل للمهندسين والمحاسبين في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كشف وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية.

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن الوزارة جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

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التخصصات المطلوبة

تتضمن الفرص المتاحة اليوم، تخصصات متنوعة وهي كالتالي:

- 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

-1 مهندس ميكانيكا مشتريات «محطات معالجة المياه»، خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

- 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

-5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة.

-5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، خبرة من 5 إلى 15 سنة.

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مزايا الوظائف المطلوبة

توفر هذه الوظائف العديد من المزايا وتأتي كما يلي:

توفير السكن المجاني.

و تذاكر طيران ذهاب وعود.

وإقامة داخل المنشآت.

وتأمين صحي شامل.

وتتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.

وتوفر الشركة بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية، وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطوير مهاراتهم.

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طريقة التقديم على وظائف السعودية

على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة «إن وجدت»، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

موعد التقديم على وظائف السعودية

تبدأ فترة التقديم على الوظائف غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام، علما بأن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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