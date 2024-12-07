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تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

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تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 14 محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 1 بقيادة أحمد علي السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم 1، وكان ذلك ضمن 57 محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي، كانت المحاضر المحررة من رقم 112 وحتي رقم 125 لسنة 2024.

حررت الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي مدير الإدارة وعلاء شحاته النائب كل من محاضر الضبط جمركي أرقام 112 و 120 و 121 و 122 و 123 و 125 الأول عبارة عن ثمانية تليفونات والثاني والثالث عبارة عن كميات كبيرة من الشعر الطبيعي المستعار والثالث عبارة عن كمية من الشيش الالكترونية والشعار المستعار والاخير عبارة عن 65 آيفون 16 بروماكس.

تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

وحررت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط جمركي ارقام 114 و 115 الأول عبارة عن 122 نظارة، 1700 عدسة، كمية من البارفانات، والثاني عبارة عن 780 وحدة ومستلزمات شيش إلكترونية.

تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة محمد حفظي ونائبه وائل إمبابي محاضر الضبط أرقام 116 و 119 الأول عبارة عن 13 جهاز لاب توب والثاني عبارة عن 17 عبوة مخدرات متنوعة.

وأخيرًا حررت الإدارة الرابعة برئاسة فتحي فوزي ونائبه إبراهيم حسن محاضر الضبط أرقام 113 و 117 و 118 و 122 و 124 الأول عبارة عن 319 أسطوانة «PlayStation» والثاني عبارة عن أجهزة لاب توب و117 هارديسك والثالث عبارة عن 6 تليفون محمول والرابع عبارة عن 13 سلاح ابيض متنوع والخامس عبارة عن 13 آيفون، 15 قطعة وكمية من مستلزمات التليفون المحمول.

تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار.

تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة
تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة
تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة
تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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