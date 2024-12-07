مصر تطالب مواطنيها في سوريا بتوخي الحذر والتواصل مع سفارتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - طالبت وزارة الخارجية والهجرة في بيان، اليوم السبت، المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا.

وشددت، الخارجية، على المواطنين المصريين بضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق.

ويأتي ذلك على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، كما قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة.

ودعت جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا إلى سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والاطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم علما بأن السفارة المصرية في دمشق قد قامت بتخصيص الأرقام التالية لهذا الغرض:

- ٠٠٩٦٣٩٥٦٤٤٠٤٤١

- ٠٠٩٦٣٩٩٥٤٨٨٧٧٤.